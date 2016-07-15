SEO研究院的搜尋引擎優化新書出版囉，繼2009年的「SEO關鍵解碼 網站行銷與排名優化實戰」、2013年的「網站排名的秘密：最多人想知道的SEO關鍵問答」之後，終於在2016年又推出最新專書 ~ 「SEO超入門: 教你免費又有效的網站行銷好點子」。
能夠在Google獲得實習機會實屬不易，要正式成為Google員工更是難上加難。Raymond Wong本身就是透過Google實習而變成正式員工，讓他以自己的親身經歷，告訴你真正的秘訣吧 …..
近年來，各國人才的雇用不僅限於自家國內，越來越多新鮮人遠赴海外工作，許多當地企業也願意付出相對成本，培育人才。國際人才流通已是趨勢，本次邀請位於澳門之多家企業，跨海來臺徵才，讓求職者有機會學習並拓展國際視野，增進國際人才的交流。
大中華區ICT (Information and Communications Technology) 服務供應商第一線網路公司榮獲香港無障礙網頁嘉許計劃獎項。
隨著物聯網、Big Data等新興科技快速結合發展，並廣泛運用各城市生活層面，建構更聰明、符合人性的應用，新型態「智慧城市」形貌逐漸浮現。智慧聯網發展趨勢與商機系列研討會(一)，將以「智慧交通」、「智慧物流」為主軸，探討其應用形貌、未來商機等，以提供國內業界獲取第一手趨勢，搶先規劃，取得先機。敬邀各界先進蒞臨指教！
產業發展動態將影響金融業「經營風險與投資機會」之考量，資策會MIC將於2015年4月8日舉辦「【MIC Insight】2015 Q2 ICT產業重大議題剖析與產銷預測」研討會，由資策會MIC產業研究團隊與金融業先進們面對面交流，探討各熱門產業發展前景，協助 您提前最好投資風險管理、精準掌握下一個投資標的！
每逢旅遊旺季，大家將行李準備好後，
2015年3月2日到3月6日在美國舊金山舉行遊戲開發者大會(Game Developers Conference 簡稱GDC) 是全球最大的遊戲界專業人士的活動，亦是全球最大的互動娛樂產業研討會。GDC向來被視為全球遊戲最新發展趨勢的關鍵盛會，期間將舉辦超過400場論壇，觀察GDC的發表內容，得以一窺2015全球遊戲發展動向。 MIC產業分析師將實際參與這一場盛會，並針對「全球遊戲發展動向」、「最新開發技術」、「國際開發經驗」、「國際市場脈動」、「GDC重點議題-行動遊戲、免費遊戲、電競遊戲、獨立遊戲等發展趨勢與商機」、「新興平台與遊戲服務化趨勢之傳統大廠與新興廠商的策略布局等」做深度的剖析。
智慧聯網（IoT）被視為未來五到十年成長迅速的產業，其應用已逐漸從產業化、規模化發展邁向生活化應用，同時也是未來智慧穿戴、智慧家庭乃至智慧城市發展的的重要基石。MIC將於2015年3月12日舉辦「智慧聯網趨勢與商機」研討會，由MIC產業顧問與資深產業分析師群為 您深度剖析「智慧生活創新服務商機」、「智慧穿戴應用發展趨勢」以及「中國大陸智慧城市新商機」，帶領 您順利進軍IoT市場搶攻大餅，創造新ICT商機。