2015年3月2日到3月6日在美國舊金山舉行遊戲開發者大會(Game Developers Conference 簡稱GDC) 是全球最大的遊戲界專業人士的活動，亦是全球最大的互動娛樂產業研討會。GDC向來被視為全球遊戲最新發展趨勢的關鍵盛會，期間將舉辦超過400場論壇，觀察GDC的發表內容，得以一窺2015全球遊戲發展動向。 MIC產業分析師將實際參與這一場盛會，並針對「全球遊戲發展動向」、「最新開發技術」、「國際開發經驗」、「國際市場脈動」、「GDC重點議題-行動遊戲、免費遊戲、電競遊戲、獨立遊戲等發展趨勢與商機」、「新興平台與遊戲服務化趨勢之傳統大廠與新興廠商的策略布局等」做深度的剖析。