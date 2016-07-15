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匯智資訊英文名稱變更為 Cloudmax

By 15 七月, 2016廠商訊息

匯智資訊 2016年7月14日起，英文名稱「WIS」將更改為「Cloudmax」，中文名稱維持「匯智資訊股份有限公司」不變。

wis

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搜尋引擎優化新書出版 : SEO超入門

By 25 一月, 2016網站公告

SEO研究院的搜尋引擎優化新書出版囉，繼2009年的「SEO關鍵解碼 網站行銷與排名優化實戰」、2013年的「網站排名的秘密：最多人想知道的SEO關鍵問答」之後，終於在2016年又推出最新專書 ~ 「SEO超入門: 教你免費又有效的網站行銷好點子」。

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五項秘密讓你從Google實習生變成正式員工

By 28 七月, 2015專欄文章

能夠在Google獲得實習機會實屬不易，要正式成為Google員工更是難上加難。Raymond Wong本身就是透過Google實習而變成正式員工，讓他以自己的親身經歷，告訴你真正的秘訣吧 …..

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澳門徵才博覽會-2015/05/02

By 17 四月, 2015廠商訊息

近年來，各國人才的雇用不僅限於自家國內，越來越多新鮮人遠赴海外工作，許多當地企業也願意付出相對成本，培育人才。國際人才流通已是趨勢，本次邀請位於澳門之多家企業，跨海來臺徵才，讓求職者有機會學習並拓展國際視野，增進國際人才的交流。

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第一線網路榮獲無障礙網頁嘉許計劃獎項

By 14 四月, 2015廠商訊息

大中華區ICT (Information and Communications Technology) 服務供應商第一線網路公司榮獲香港無障礙網頁嘉許計劃獎項。該獎項是由香港政府資訊科技總監辦公室與平等機會委員會合辦，旨在表揚其網站及行動應用程式採用無障礙設計的企業及機構。第一線網路的代表及近二百名參與計劃的公司代表，於4月13日一同出席該無障礙網頁嘉許計劃的頒獎典禮。

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【MIC Insight】智慧聯網發展趨勢與商機(一)智慧交通、智慧物流

By 24 三月, 2015廠商訊息

隨著物聯網、Big Data等新興科技快速結合發展，並廣泛運用各城市生活層面，建構更聰明、符合人性的應用，新型態「智慧城市」形貌逐漸浮現。智慧聯網發展趨勢與商機系列研討會(一)，將以「智慧交通」、「智慧物流」為主軸，探討其應用形貌、未來商機等，以提供國內業界獲取第一手趨勢，搶先規劃，取得先機。敬邀各界先進蒞臨指教！

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【MIC Insight】2015 Q2 ICT產業重大議題剖析與產銷預測

By 24 三月, 2015廠商訊息

產業發展動態將影響金融業「經營風險與投資機會」之考量，資策會MIC將於2015年4月8日舉辦「【MIC Insight】2015 Q2 ICT產業重大議題剖析與產銷預測」研討會，由資策會MIC產業研究團隊與金融業先進們面對面交流，探討各熱門產業發展前景，協助 您提前最好投資風險管理、精準掌握下一個投資標的！

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公眾Wi-Fi容易受駭，應使用VPN嚴防駭客攻擊

By 12 三月, 2015廠商訊息

每逢旅遊旺季，大家將行李準備好後，都不會忘記攜帶智慧型手機或平板電腦，以方便隨時隨地上網、查看地圖、拍照，或與遠方親友保持連絡。行動裝置如此方便，許多忙碌的商務人士便會以此處理公事，若沒做好資安防護工作，則會因小失大，甚至將企業的機密外洩。因此，我們建議使用VPN技術，即使在行動裝置應用下，仍能保障智慧型裝置免受駭客入侵。

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2015/3/17「GDC 2015遊戲產業趨勢」研討會

By 17 二月, 2015廠商訊息

2015年3月2日到3月6日在美國舊金山舉行遊戲開發者大會(Game Developers Conference 簡稱GDC) 是全球最大的遊戲界專業人士的活動，亦是全球最大的互動娛樂產業研討會。GDC向來被視為全球遊戲最新發展趨勢的關鍵盛會，期間將舉辦超過400場論壇，觀察GDC的發表內容，得以一窺2015全球遊戲發展動向。 MIC產業分析師將實際參與這一場盛會，並針對「全球遊戲發展動向」、「最新開發技術」、「國際開發經驗」、「國際市場脈動」、「GDC重點議題-行動遊戲、免費遊戲、電競遊戲、獨立遊戲等發展趨勢與商機」、「新興平台與遊戲服務化趨勢之傳統大廠與新興廠商的策略布局等」做深度的剖析。

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2015/3/12智慧聯網趨勢與商機-智慧生活、智慧穿戴、智慧城市

By 17 二月, 2015廠商訊息

智慧聯網（IoT）被視為未來五到十年成長迅速的產業，其應用已逐漸從產業化、規模化發展邁向生活化應用，同時也是未來智慧穿戴、智慧家庭乃至智慧城市發展的的重要基石。MIC將於2015年3月12日舉辦「智慧聯網趨勢與商機」研討會，由MIC產業顧問與資深產業分析師群為 您深度剖析「智慧生活創新服務商機」、「智慧穿戴應用發展趨勢」以及「中國大陸智慧城市新商機」，帶領 您順利進軍IoT市場搶攻大餅，創造新ICT商機。

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